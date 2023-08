Korvpallikoondis sõitis Ungarisse 14 mängijaga, vigastatud Kriisa naaseb USA-sse

„Drellil on sel suvel olnud suurem koormus, kuna ta võttis osa NBA suveliigast ning otsustasime koos Henriga, et täismahus kontakttrennide ning mängudega alustab ta järgmisel nädalal. Matthiase puhul on operatsioonist taastumine võtnud pisut rohkem aega kui me eeldasime ning ta treenib hetkel Eestis eriprogrammi alusel, kuid tuleval nädalal liitub taas koondise tegemistega,“ selgitas soomlane.