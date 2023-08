Teemu Suninen jätkab Hyundai tehasemeeskonnas ka järgmisel hooajal

Sel hooajal pidid Hyundai tehasemeeskonna kolmandat autot erinevatel rallidel jagama hispaanlane Dani Sordo ja iirlane Craig Breen, ent viimane hukkus aprilli keskel toimunud traagilises avariis. Eesti ja Soome MM-rallidel pääses i20 rooli 29-aastane Suninen. Kui kõrvaltvaatajale näis, et esialgu hõlmaski soomlase koostööd vaid neid kaht etappi, siis tema mänedžeri sõnul löödi käed järgmise hooaja lõpuni.

„Temaga sõlmiti pooleteist aasta pikkune leping. Lepingus on selgelt kirjas, et enne järgmise hooaja algust peab temaga kokku leppima uue aasta MM-etapid. Tõenäoliselt on neid umbes seitse,“ ütles Jouhki Soome ajalehe Ilta-Sanomat.

„Võib ka juhtuda, et ta järgmisel aastal saab täishooaja, kuid seda on mõttetu ennustada, sest kõik Hyundai järgmise hooaja piloodid pole teada. Minu arusaama põhjal Thierry Neuville'il on leping järgmise hooaja lõpuni. Esapekka Lappil järgmiseks aastaks lepingut pole, aga ma ei kahtle, et ta sõlmib selle,“ selgitas Jouhki.

Hyundai võib uuel hooajal rallidele tuua neli masinat

Ralliringkonnas liiguvad jutud, et Hyundai võib uuel hooajal osaleda MM-etappidel nelja masinaga. „Sellele on mõeldud, aga midagi kindlat pole. See sõltub Lõuna-Korea autotootja juhtkonnast ning suuresti muidugi eelarvest. Kuid Teemu on ilmselgelt väga heas seisus. Leping on olemas ja nüüd on küsimus vaid võistluste arvus,“ oli mänedžer enda tööga rahul.

Eesti ja Soome etapi järel pääseb Suninen tänavu tõenäoliselt ka Tšiili MM-rallile. Rally Estonial sai meie põhjanaaber viienda koha. Jouhki sõnul läksid asjad planeeritult, sest piloot tegi kaalutletud esituse ja vältis riske.

„Soome etapp on talle tuttavam ning usun, et seal kaalub Teemu kiiruse lisamist,“ möönis Jouhki. „Tulemust on siiski raske ennustada, võimatu pole ka poodiumikoht, aga kindlasti on eesmärk esiviisikusse jõudmine.“

Mänedžeri sõnul peab hooaja keskel MM-sarjaga liitunud Suninen harjuma veel hübriidajamiga masinaga. „Neid hübriidautosid on selgelt raskem juhtida kui eelmise põlvkonna WRC-autosid. Hübriidsüsteemi kasutamine ja sellest viimase võtmine nõuab kohanemist. Ütleme nii, et Teemul pole hübriidautos veel nii mugav kui eelmise põlvkonna WRC-autos,“ märkis ta.