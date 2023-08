OTSEBLOGI | Neljapäeval algab Soome MM-ralli. Kas Tänak võtab Jyväskyläs karjääri neljanda võidu?

MM-sarja juhib Rally Estonial võimu näidanud Toyota piloot Kalle Rovanperä , kellel on kaheksa etapi järel koos 170 punkti. Talle järgnevad tiimikaaslane Elfyn Evans 115 ja Hyundai esinumber Thierry Neuville 112 silmaga.

2018., 2019. ja 2022. aastal Jyväskylä ümbruses toimunud etapi võitnud Ott Tänak (Ford Puma Rally1) on hooaja kokkuvõttes 104 punktiga neljas. „Mulle on seal sõitmine varemgi meeldinud ja Soomes on meil suurepäraseid võistlusi olnud. Eesti etapp oli väga karm ja sealt ei saanud kahjuks punkte, mida vajasime, aga näitasime ikkagi korralikku kiirust,“ sõnas Tänak M-Spordi pressiteate vahendusel.