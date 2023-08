BLOGI JA FOTOD | Soome ralli: Evans jätkab kindla liidrina, kolmandaks tõusnud Katsuta pani laupäevale uhke punkti

Reedese esimese kiiruskatse võitis Takamoto Katsuta, Tänak oli seitsmes (+2,4). WRC2-s tegi avarii Robert Virves ning katkestas. Ralli kolmas kiiruskatse oli M-Spordi jaoks katastroofiline, sest Tänak jättis mootoriprobleemide tõttu katse pooleli ning tiimikaaslane Loubet sõitis teelt välja. Tänak rääkis hiljem Delfi intervjuus, et autotee üks kõrgem koht lõi läbi masina põhjakaitsme, lõhkus mootori ja tema ralli peaks sellega läbi olema. Lõunapausi ajal kinnitas M-Sport, et eestlase võistlus on selleks nädalavahetuseks lõppenud.