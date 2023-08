Võtmeküsimused discgolfi EM-i eel. Miks see üldse Eestis toimub? Kes võistlema tulevad? Milline on võistlussüsteem?

EMil võistleb kokku 180 sportlast 27 riigist. Kõige suurema koondisega on kohal Soome, kellel on tihedalt kannul Eesti ja Rootsi.

Kohal on kogu Euroopa paremik mõne pisikese erandiga (puudub näiteks maailma esikümne mängija Simon Lizotte). Nii võime nimekirjast leida näiteks valitseva maailmameistri Kristin Tattari, valitsevad Euroopa meistrid Henna Blomroosi ja Niklas Antilla. Meeste sajast parimast mängijast on kohal umbes 20 ja naiste 50 parimast umbes kümme.

Lisaks selguvad pühapäeval, 20. augustil ka paarismängu Euroopa meistrid.

Kuhu tipud siit edasi lähevad?

Täpset tippmängijate ajakava ei tea öelda, aga USA-s tuuritavad pro-mängijad lendavad tõenäoliselt üsna kiirelt siit USA-sse tagasi, sest lähiajal on algamas mitmed hooaja kõige suuremad võistlused.

Paljud Euroopa mängijad jäävad tõenäoliselt Euroopasse ning võistlevad nii kohalikel kui ka muudel Euroopa sisestel mõõduvõttudel.

Kaua on EMi peetud ja kes on võitjad?

Esimesed discgolfi Euroopa meistrivõistlused toimusid juba 1986. aastal Saksamaal.

Varasemate võitjate seast võib leida selliseid discgolfi suurkujusid nagu näiteks Seppo Paju, Simon Lizotte, Jesper Lundmark, Markus Källström, Leo Piironen ja palju teisi.

Kuidas jõuate raja valmis ehitada kui kaks päeva enne treeningringe toimub Lauluväljakul 60 000 pealtvaatajaga The Weeknd'i kontsert?

Eks see üks korralik väljakutse saab olema. Sisuliselt on meil 24 tundi aega, et 13. augustil rada ülesse ehitada, samal ajal kui Live Nation, UC Rent ja teised The Weeknd'i kontserdiga seotud osapooled kogu ala demonteerivad.

Aga me ei kurda. Teeme korraldajatega tihedat koostööd, proovime üksteise nõudmiste ja soovidega arvestada. Oleme iganädalastelt kontaktis ja läheme ka see nädal koos Lauluväljakule, et kogu ala koos läbi jalutada ning erinevate kitsaskohtadega tegeleda.

Õnneks on meil olemas ca 50 vabatahtlikut ning terve hulk toetajaid oma masinapargiga, kelle abiga saab rada kindlasti 14. augusti hommikuks püsti. Tuleb pingeline ööpäev, aga see pingutus on seda väärt!

Mis tänavu veel Eesti discgolfiskeenel toimub?

Võib vist alustada sellest, et mis siiani on juba toimunud. Kui mõned tipphetked välja tuua, siis näiteks Kristin Tattar on naiste discgolfimaailma totaalselt see hooaeg domineerinud – noppinud mitmeid väga väärtuslikke võite ning rebinud pika puuga maailma edetabelis teistelt eest ära.

Ka Euroopas on toredaid sündmusi toimunud. Sellel aastal Eesti meeste esinumbriks tõusnud Mauri Villmann pani kinni European Pro Touri ja täpselt samasuguse saavutusega sai hakkama ka naistes Anneli-Tõugjas Männiste, kes edutati selle tulemuse valguses ka EM-iks Eesti koondisesse.

Kui nüüd tänasest päevast edasi vaadata, siis sel nädalal toimuvad Jõulumäel Eesti meistrivõistlused, seejärel nädal hiljem Alutaguse Open ning siis ongi järg juba koduste Euroopa meistrivõistluste käes.