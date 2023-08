Ettevõtja Igor Pihela: pokker pole minu jaoks hobi. See on elustiil

„Meie mõlema lemmikturniir on ilma kahtlusteta OlyBet Kings of Tallinna festivali HighRoller,“ ütleb Igor. Kings of Tallinn (KOT) toob kaks korda aastas Tallinna sadu Põhjamaade pokkerimängijaid, kellega mõõdu võtmine on paljudele siinsetele pokkerimängijatele suurepärane võimalus. Kui eestlaste seas on mängijaid, kes sooviks 3000-eurose sisseostuga turniiril osaleda, pigem vähe, siis Soome ja Norra pokkeriproffide seas neist puudust ei tule.

Rivaliteet isa ja poja vahel on olemas, kuid see on sõbralik ja 100% toetav. Kui emb-kumb meestest on tegemas head tulemust, elatakse üksteisele vägagi kaasa. Kuid harukordsed pole ka juhused, kui istutakse ühes lauas ja võideldakse ühe ja sama tiitli nimel.

Kokkuvõtteid aitab teha maailma suurim live-pokkeri andmebaas The Hendon Mob, kuhu saadetakse andmed olulistest võitudest erinevates riikides toimunud pokkerisündmustelt. Mõlemad Igor Pihelad on tabelist lihtsasti leitavad. Kui juunior on Eesti enim teeninud mängijate pingereas 324 800 dollariga praegu 15. kohal, siis tema isa platseerus juuli lõpu seisuga 10. kohal, olles teeninud pisut üle 400 000 dollari. GPI edetabeli värskete andmete põhjal on aga Pihelad Eesti mängijatest tänavu edukaimad, juunior esimesel, seenior teisel kohal. The Official Global Poker Index ehk maailma live-turniiripokkeri mängijate edetabel. Mängijad järjestatakse iganädalaselt vastavalt nende saavutustele rahalistel positsioonidel lõpetatud turniiridel viimase 36 kuu jooksul.

Eesti pokkerikogukond tunneb nime Igor Pihela väga hästi. Tõtt öelda on kõigile nägupidi teada lausa kaks Igor Pihelat: Igor Pihela juunior ja tema isa, Igor Pihela seenior. Pokkerimaailma hakkasid nad vallutama koos. „Isa alustas veidi varem ja kutsus mind ka,“ meenutab juunior, kuidas tema pokkerimängija karjäär alguse sai. Tänaseks on mõlemad aktiivselt mänginud juba üle 10 aasta.

„Olen kõrvalt näinud, kui keeruline see võib olla, kui elukaaslane pokkeri mängimise huvi ei mõista. Kui mõistab, on hästi, aga kui lisaks mõistmisele harrastab pokkerit ka ise, siis see on hindamatu väärtus,“ on Igor rahul.

Võite ja kaotusi tuleb ette igal turniiril, olulisem on aga see, millega pokker tema elu rikastanud on. Just pokker tõi tema ellu ka abikaasa Evely (neiupõlvenimi Evely Ventsli), kes on samuti pokkeriringkonnas tuttav nägu.

„Rahalisest poolest vähem oluline pole ka võistlus- ja võitlusmoment, mis on meie peres kindlasti geenides ja juhib tugevalt seeniori mängustiili,“ iseloomustab Igor isa, kes on, nagu ta isegi, sportlase taustaga.

Kings of Tallinn on üks väheseid turniire, mis toob suuremate summade võiduvõimalused Eesti mängijatele nii öelda koju kätte.

Seepärast ongi Pihelate tandem igal KOT festivalil eestlaste au kaitsmas. See tuleb neil hästi välja. 2022. aastal jõudsid isa ja poeg Kings of Tallinn HighRoller turniiril koos finaallauda. Kusjuures naljakas oli see, et istuma sattusid nad kõrvuti ja mõlemad alustasid mängupäeva täpselt sama suure stäkiga. Iroonilisel kombel kukkus tookord isa turniirilt välja just „tänu“ pojale, kusjuures seda veel ässade taskupaariga, mida peetakse pokkeris parimaks võimalikuks stardikäeks.

Loomulikult on pokker Igori ellu toonud palju teisigi inimesi. Nii lähedasi sõpru kui ka äripartnereid, nii kaasmaalasi kui ka välismaalasi. Pokker annab hea põhjuse ja võimaluse mööda maailma reisida, sest sobiva sisseostuga suurfestivalid toimuvad maailma eri paigus. Mida mainekam festival, seda rohkem meelitab see kohale pokkeri suurkujusid ja kui nendega ühes lauas mängida, võimaldab see arendada enda mänguoskusi ning sõlmida ka uusi tutvusi.

„Sellepärast ütlengi, et pokker on minu jaoks palju rohkem kui lihtsalt hobi. Mu elu on sellest täiesti läbi põimunud,“ tõdeb Igor.

Pokker viib maailma avastama

Pokkerireisid on Igorid viinud Euroopasse ja sealt väljapoolegi, ehkki üldiselt reise koos ei planeerita. Ühe erandiga!

„Meil on nii kujunenud, et iga aasta augustis reisime koos Barcelonasse, kus toimub EPT etapp. Igoril on sel ajal sünnipäev. Meil on suur pere ja mõnikord tulevad kõik kaasa. Nädal aega puhkame niisama, siis lähevad teised koju ja meie jääme tööle,“ kirjeldab poeg peretraditsioone.

Paari nädala pärast on taas minek, sest tähistamist ootab isa 70. aasta juubel. Saame vaid loota, et sünnipäeva puhul õnnestub teenida ka mõni magus võit.

Sügisel alles läheb mänguks

Kohe pärast reisi Hispaaniasse on aga vaja taas Eestis olla, sest septembris leiab just kodumaal aset midagi uskumatult ägedat.

„Ütleme nii, et mulle on raske muljet avaldada, aga kui ma kuulsin, et Eestisse tuleb WSOP Circuit, olin positiivselt üllatunud,“ on Igor ootusärev. Paljud pokkerimängijad unistavad Eesti meistritiitlist, kuid noorel Igoril on neid paar tükki juba olemas. Nüüd on sihid hoopis kõrgemad ja WSOP ehk pokkeri maailmameistrivõistluste sari on just see väljund, mis pokkerimängija motivatsiooni lakke viib.

WSOP Circuit Tallinn toimub 14.-24. septembrini Olympic Park Casinos. Festivali põhiturniiri garanteeritud auhinnafond on miljon eurot – see on Eestis seninägematu. Samuti on festivalilt võimalik võita WSOP sõrmuseid, millest ihaldusväärsemaid pokkeris pole. Just nendele ihuvad hammast ka Igor Pihela seenior ja juunior. „Oleme kindlasti kohal,“ lubab Igor.