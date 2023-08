Eesti jalgpallur liitus Serbia kõrgliigaklubiga, kus on peatreeneriks endine Levadia juhendaja

„Esmamulje on väga hea ja olen rahul, et siia tulin. Otsustasin Voždovaci kasuks, sest see on hea klubi ja mul on olnud varasemalt peatreener Marko Saviciga hea koostöö. Nad tahtsid mind siia ja võtsin kutse rõõmuga vastu,“ rääkis Vaštšuk Voždovaci pressiteenituse vahendusel.

„See on minu jaoks täiesti uus kogemus, eriti arvestades seda, et 27 pole nii suur number. Ma tean, et klubi on harjunud palkama nori ja talendikaid mängijaid ning loodetavasti suudan neid aidata. Juba järgmises mängus olen 60-70% valmis, aga see on treeneri otsustada, kas peaksin mängima. Ma luban, et jätan selle klubi ees oma südame väljakule,“ lisas Eesti koondislane.