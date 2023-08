Kinga saanud F1 tiimiboss: sa ei saa teha üheksat naist rasedaks ja oodata kuu pärast beebit

Eelmise nädala lõpus teatas konstruktorite arvestuses kuuendat kohta hoidev Alpine', et on lõpetanud koostöö nii Szafnauer'i kui ka spordidirektor Alan Permane'iga.

„Reaalsus on see, et muudatused võtavad aega. Ma sõlmisin mitme hea inimesega lepingu, kuid nad on hetkel veel teiste tiimidega seotud ja ei saa enne 2024. või 2025. aastat liituda,“ rääkis rumeenlane Sky Deutschlandile antud intervjuus.