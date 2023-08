KOMMENTAAR | Välejalgsetest Eesti naissprinteritest möödavaatamine oleks suur viga

Õilme Võro ja Ann Marii Kivika duell Eesti meistrivõistluste 100 m jooksu finaalis oli nii tasavägine, et pärast finišeerimist kulus mitu-mitu minutit võitja välja selgitamiseks. Aeg oli võrdne – 11,49 sekundit –, aga Võro oli siiski fotofiniši põhjal mõne tuhandiku võrra kiirem.

Maailma mastaabis pole 11,49 midagi erilist (hooaja edetabelis annab koha neljandas sajas), ent Euroopa tase on vähe teine ja Eesti enda jaoks on naiste sprindi tase ikka enneolematult hea. Üksnes korra on meistrivõistlustel olnud võiduaeg kiirem, ülejäänud kordadel tunduvalt kehvem. Nüüd näitasid seda kiirust kaks naist korraga.