Motosportlased on pahased, et riik nendega „ebaseadusliku“ automaksu osas ei konsulteerinud

Mootorrattaspordi Föderatsiooni hinnangul on pettumustvalmistav, et riik nendega enne eelnõu väljatöötamist ei konsulteerinud. „Motosportlased on kõrgelt hinnatud ainulaadse Eesti kultuuri rajajad, kes on pühendunud oma alale, kuid konsulteeritud meid mõjutavate otsuste osas meiega ei ole.“