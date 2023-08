Soome ajakirjanik avalikustas Rovanperäle pakutud palganumbri

Heinonen ja tema kolleeg Aki Hietavala rääkisid saates, et Toyota meeskond üritab mõistagi oma esinumbriga lepingut pikendada, kuid ka Hyundai on asunud soomlast jahtima.

Toyota tiimi juht Jari-Matti Latvala on varem öelnud, et Rovanperä uus leping saab allkirjad ilmselt paari kuu jooksul. „Oleme Kallega järgmise hooaja kohta rääkinud. Seis näib hea, kuigi paberil veel midagi pole. Praegu on kalender tihe, seega oleme sõitjatega kokku leppinud, et arutame nendega lepinguasju augustis, kui tuleb väike paus,“ rääkis ta ajalehele Ilta-Sanomat.

„Oleme heas positsioonis. Meil on head sõitjad, kes on Toyota võistkonnas olemist nautinud. Meie tugevus on see, et raha pole ainus, mida pakkuda suudame,“ lisas Latvala optimistlikult.