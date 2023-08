Leedu võtab Kremli-meelselt spordikuulsuselt kodakondsuse ära

Bilotaitė nõuab endise jäätantsija kodakondsuse tühistamist põhjusel, et 51-aastane Drobiazko osaleb Venemaa presidendi Vladimir Putini pressijuhi Dmitri Peskovi abikaasa, iluuisutamise olümpiavõitja Tatjana Navka korraldatavatel propagandaüritustel.

Siseministri esitatud taotluses märgitakse, et Leedu kodanik Drobiazko ei ole Venemaa alustatud sõda Ukrainas kordagi hukka mõistnud.

Venemaal sündinud Drobiazkol, kes hakkas Leedu lipu all võistlema 1992. aastal, on ka Venemaa kodakondsus. Oma tippsportlase karjääri jooksul võitis Drobiazko koos Vanagasega iluuisutamise jäätantsus MM-il ja EM-il pronksmedali. Olümpiamängudel osalesid nad viiel korral ja said parimal juhul viienda koha.