Klopp on Saudi Araabia rikka vutiliiga pärast mures: FIFA peab midagi tegema

See tähendab, et Lähis-Ida rikkad klubid saavad tippmängijaid üle osta veel ka siis, kui Euroopa klubid oma koosseisu enam tugevdada ei saa.

„Halvim asi on minu meelest see, et Saudi Araabia üleminekuaken on kolm nädalat kauem avatud. See ei aita Euroopat kuidagi. UEFA või FIFA peavad sellele lahenduse leidma,“ sõnas sakslane.