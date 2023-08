Eestlane lõi esmakordselt kaasa kaljuronimise maailmameistrivõistlustel

- bouldering ehk rahnuronimine - ronitakse ilma köieta kuni 4,5 m kõrgusele. 4-5 rada koosneb keerulistest, jõulistest ja tihti dünaamilistest liigutustest. Võistleja peab suutma 4-5 minuti jooksul raja ära ronida ehk kõige kõrgemast nukist kahe käega kinni hoida. Katsete arv ei ole piiratud, kuid punkte saab ainult raja keskel olevat „zone„ nukki kasutades ja „top„ ehk kõige kõrgemast nukist kinni hoides.



- raskusronimine - ronitakse köiega altjulgestuses tavaliselt 15-meetrilisel rajal. Umbes iga meetri järel on seinal julgestuspunkt, millest ronija on kohustatud köie läbi panema. Võistleja näeb rada esimest korda alles võistlusareenile astudes ning tal on vaid üks katse raja läbimiseks (aega on 6 minutit). Mida kõrgemale ronija jõuab, seda rohkem punkte ta teenib.



- kiirusronimine - ronitakse ülemaailmselt standardiseeritud rajal ehk kiirusronimise rada on alati täpselt samasugune. Võistlejatel tuleb julgestusköis ülalt ning eesmärgiks on rada võimalikult kiiresti ära ronida. Kvalifikatsioonis peab iga võistleja ronima kaks korda ning eesmärgiks on ronida võimalikult kiire aja peale. 16 kiireimat saavad edasi finaali, kus võistlejad ronivad kahekesi ja võitja pääseb edasi. Selle „knock-out“ meetodi kaudu selgub ka kiirusronimise võitja.



- olümpiaformaat ehk combined format - see on uhiuus formaat, mis loodi 2024. aasta olümpiamängude jaoks ning on erinev 2020. aasta olümpiamängude formaadist. Praegune olümpiaformaat koosneb boulderingi ja raskusronimise kombineeritud distsipliinidest, kus võistleja teenib boulderingi voorus maksimaalselt 100 punkti (4 rada, iga rada annab max 25 punkti) ning raskusronimise voorus samuti maksimaalselt 100 punkti (1 rada, mida kõrgemale võistleja jõuab, seda rohkem punkte teenib). Esimesena võisteldakse boulderingis ja seejärel raskusronimises.