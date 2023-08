Rallisõitjate rulett hakkab pöörlema. Mida teeb Tänak? Jääb M-Sporti, naaseb Hyundaisse või lõpetab?

Kui tavaliselt on lepingute sõlmimise perioodil arutlusel üks trumpäss, kelle järgi mänge mängitakse, siis seekord on neid kaks: teise järjestikuse MM-tiitli poole liikuv Kalle Rovanperä ja Ott Tänak ehk ainus, kes on võimeline Rovanperä võidutee peatama.