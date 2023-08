Kalev/Cramo tugevdas rivistust Eesti koondislasega

Mihkel Kirves tunnistas Kalev/Cramo kodulehel , et soovis keskkonna vahetust: „Soovisin end proovile panna uues keskkonnas ja tugevas klubis. Hoidsime suvel Heiko Rannulaga kontakti ja kuna välismaalt sobivat pakkumist ei tulnud, otsustasin liituda Kalev/Cramoga. Usun, et suudame pakkuda palju häid emotsioone ja ootan kõiki poolehoidjaid saali.“

„Mulle on alati väga olulised olnud kaitses agressiivsed ja mitmekülgsed eesliini mängijad, Kirka on selles osas väga vajalik lüli. Tunneme üksteist hästi ja teame mida oodata,“ sõnas peatreener Rannula.

BC Kalev/Cramo jaoks on tegemist üheksanda mängijaga, kellega tulevaks hooajaks leping sõlmitud on. Lisaks Mihkel Kirvesele on lepingud tagamängijate Oleksandr Kovliari, Martin Dorbeku, Mikk Jurkatamme, Leemet Böckleri ja Kaspar Kitsinguga, keskmängija Rauno Nurgeriga ning ääremängijate Hugo Toomi ja Kregor Hermetiga