Austraalia tippjooksja dopinguproov osutus valepositiivseks

Austraalia sportlane avalikustas tänavu jaanuaris, et ta sai ajutise võistluskeelu, kuna tema oktoobris antud dopinguproovist leiti erütropoetiini ehk EPO-t. Bol eitas keelatud ainete kasutamist kategooriliselt.

Eile andis Austraalia antidopinguagentuur teada, et lõpetas Boli suhtes uurimise, sest EPO kasutamist näidanud proov oli osutunud valepositiivseks.

Bol jagas häid uudiseid sotsiaalmeedias: „Mind on süüdistustes õigeks mõistetud. See oli valepositiivne, nagu ma alguses ütlesin! See uudis oli minu unistus! Keegi ei peaks läbi elama seda, mida mina sel aastal läbi elasin“.