Soome ralli on Eesti fännide seas olnud alati kõrges hinnas ja nad on ikka sõitnud teisele poole lahte omadele kaasa elama. Kõrgaegadel on Eesti fännid põhjanaabrite juures peo dirigeerimise üle võtnud ning andnud nagu Ott Tänak ja Markko Märtin võimsaid etteasteid.

Jyväskylä ümbruses kihutatav Soome ralli on MM-sarja üks legendaarsemaid ja ajaloolisemaid etappe. Maailmameistrivõistluste kavas oldi juba 1973. aastal ehk esimesel hooajal. Viimastel kümnenditel on eestlastel olnud kuhjaga põhjuseid teisele poole lahte sõita. Tänak ja Märtin on aastate jooksul saanud kahe peale koguni neli korda esikohale. See tähendab, et tegemist on ajaloos eestlaste kõige edukama MM-ralliga.