Eestlanna saavutas Soome triatlonil isikliku rekordiga esikoha

„Juunikuusse sai valitud Ironman 70.3 võistlus Poolas ja kuna treeneriga oli läbi arutatud, et Tallinna poolpika ja Lahti poolpika vahele jääks liiga vähe aega, siis sai leitud sobilik jõuproov Turku Challenge’i näol, mis andis ühe lisanädala juurde, mis võimaldab enne MM-i veel korralikult trenni teha. Sinna on ajastatud mu põhivorm.“

„Teises vahetusalas läks mul sokki jalga pannes niude-nimmelihas krampi, kuid õnneks suutsin hullema ära hoida,“ ütles Zukker. „Joostes alustasin päris okeilt, kuid mida kilomeetreid edasi, seda raskemaks enesetunne läks. Ei olnud päris see jooks, mida ootasin, kuid siiski ei andnud alla ja suutsin kolmanda üldkoha ära tuua. Vanuseklassis olid vahed ikka väga suured. Enne finišit oli juba selge, et uus rekord tuleb samuti – mitte küll võimsalt, aga ikkagi ja seda ainuüksi tänu väga heale ujumisele, sest teised kaks ala olid pigem kesised. Nüüd aga töötame treeneriga edasi, et Lahtis oleks veelgi parem minek.“