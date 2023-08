Maailmarekordimees jäi vahele dopingu kasutamisega

Poola antidopingu agentuur teatas, et Karas on tarvitanud anaboolset steroidi nimega drostanoloon.

Poolakal kulus võitlusmaa läbimiseks 164 tundi, 14 minutit ja kaks sekundit. Pärast positiivset testi see maailmarekord mõistagi tühistati.

„Võtan täieliku vastutuse oma dopinguproovi eest. Küll aga võin kinnitada, et ma ei ole neid aineid Brasiilias oma soorituse parandamiseks võtnud. Võtsin ained jaanuaris, et valmistuda võistlusteks. See ei avaldanud positiivset mõju ei minu ettevalmistusele ega võistlussooritusele,“ teatas poolakas.