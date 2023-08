Eesti korvpallikoondis võttis esimeses kontrollmängus Ungari vastu kindla võidu

Homme kell 17 peetakse Ungariga ka teine matš, aga see on võõrustajate soovil kinnine ja seega ei toodeta sealt ka otsepilti.

Ungari koondis valmistub sarnaselt Eestile Pariisi olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiriks. Sel suvel on peetud kaks kontrollmängu, kodusel turniiril kaotati 68:90 Iisraelile ja võideti 73:69 Islandit. Ungari suurim staar Adam Hanga (Belgradi Crvena zvezda) sel suvel kaasa ei tee. Koondise tuumik on üsna kogenud, liidrite seas on David Vojvoda, Zoltan Perl, Szilard Benke ja György Goloman.

9. augustil kell 18.30 kohtub Eesti Espoos Soomega. Soome koondis osaleb alates augusti lõpust MM-finaalturniiril ja kokku on saadud kõik parimad mängijad. Liidriks on taas Lauri Markkanen (Utah Jazz), kel jäi NBA-s selja taha karjääri edukaim hooaeg. Lisaks kuuluvad põhitegijate hulka näiteks Sasu Salin, Edon Maxhuni, Mikael Jantunen, Elias Valtonen ja Alexander Madsen.

Eesti korvpallisuve tippsündmus on 12.-15. augustini Tallinnas Tondiraba jäähallis peetavad Pariisi olümpiamängude eelkvalifikatsiooniturniiri alagrupimängud. Eesti vastasteks on Tšehhi, Iisrael ja Põhja-Makedoonia. Edasipääsuks tuleb Eestil alagrupis jõuda kahe parema sekka. Kui see õnnestub, sõidetakse Poola, kus mängitakse välja järgmisel suvel peetava suure kvalifikatsiooniturniiri pilet. Poolas tuleb selleks võita nii poolfinaal (18. august) kui ka finaal (20. august). Poolfinaalis (ja edu korral finaalis) on Eesti võimalikud vastased Poola, Ungari, Bosnia ja Hertsegoviina ja Portugal.