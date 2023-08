Soome meedia: Hyundai on taas jahtimas Ott Tänaku allkirja

Kevadel tegi Hyundai pakkumise Kalle Rovanperäle, kuid soomlase palkamine tundub pigem keeruline. Rovanperäle meeldib muuhulgas tegeleda driftimisega ning Toyota on talle seda võimaldanud. Lisaks on palga osas Hyundai ja Toyota pakkumised üsna võrdsed.

Nüüd spekuleeribki Soome meedia, et Abitebouli on tegemas 2024. aastaks pakkumist ka Ott Tänakule. Tiimipealik ise ei taha avalikult tunnistada, et ta peab 2019. aastal Toyotaga maailmameistriks tulnud eestlasega läbirääkimisi.

„Ma teadsin, et sellel teemal võib tekkida spekulatsioone. Sellel spordialal tegutsevaid tiime ja sõitjaid on vähe. Keegi ei saa endale lubada sildade põletamist,“ rääkis Abiteboul. „Ärge spekuleerige midagi meie koosseisu kohta. Kõik töötab hetkel hästi. Peame lihtsalt sõitjatele andma parema masina ja rohkem töökindlust. See on hetkel meie peamine mure.“