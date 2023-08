VIDEO | Minestamise äärel olnud tipptennisisti vaevab seletamatu tervisemure

Wu kannatas ka Wimbledoni suure slämmi turniiril sarnase tervisemure all. Ameeriklase Francis Tiafoe vastu peetud esimese ringi kohtumises vajas ta arstiabi. The Suni teatel oli hiinlase pulss liiga kõrge.

Hiljem selgitas ta ühes intervjuus, et kannatas hingamisprobleemide all ja tundis, et on lähedal teadvuse kaotamisele. Toona kahtlustas Wu, et seletamatu häda põhjustas toit, mida ta eelmisel õhtul sõi.