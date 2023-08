Simple Session alustab koostööd X-mängudega

X-mänge korraldatakse nii suvel kui talvel erinevates riikides, kuid eestlastest on sinna tänaseni pääsenud vaid kaks talisportlast: trikisuusataja Kelly Sildaru ja lumelaudur Kadri Pihla. Samal ajal on Simple Session toonud Eestisse kümneid X-mängudel osalenud rulasõitjaid ja BMX-rattureid, kes hindavad siinset professionaalset korraldust ja võistluste kvaliteeti. „Eesti sportlased pole veel suvistel X-mängudel osalenud, kuid hoiame pöialt, et see kunagi juhtuks. Ehk inspireerivad siia saabuvad maailma tippsõitjad ka kohalikke rohkem võistlema,“ loodab Kalmre.