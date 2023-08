Maailma parim kettaheitja teeb MM-i peaproovi Jõhvis

Maailmameister Kristjan Čeh Sloveeniast ja olümpiavõitja Daniel Stahl Rootsist said Jõhvi kettaheitesektoris hakkama enneolematu etendusega. Čeh püstitas Sloveenia rahvusrekordiks 71.86, Stahl sai viimases voorus tulemuseks 71.45, mis on maailma kettaheiteajaloo parim teise koha tulemus. Mitte kunagi varem pole kaks meest samal võistlusel heitnud ketast üle 71 meetri. Asjaolu, et kaks parimat tulemust tänavuses maailma edetabelis on heidetud Jõhvis tundub uskumatu!