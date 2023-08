Kalev/Cramo sõlmis meeskonna kapteniga uue lepingu

Peatreener Heiko Rannulal on hea meel, et koostöö jätkub: „Martin on väga tähtis osa meeskonnast ka siis, kui ta ühtegi punkti ei viska. Ta on väga oluline liider riietusruumis ning platsil. Ta lisab kogemust ja tasakaalu meie noorele tagaliinile,“ analüüsis Rannula.