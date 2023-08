Naiste Tour de France’il võidutses Demi Vollering

„See on imeline, mida me korda saatsime. Meil oli väga palju eduelamusi, aga ka väga palju altminekuid. Usun, et suutsime näidata, kui tugev meie naiskond on ja kui moriveeritud me oleme andma endast parimat ja võitlema esikohtade nimel. Üksteisele toeks olles oleme ka individuaalselt tugevamad,“ jätkas Vollering. „Ma usun, et selline võistkonnavaim on väga oluline. Kui sul on toetav meeskond, siis sa suudad palju rohkem korda saata. See on see, mida mulle meeldib näha, aga samas see ka inspireerib mind.“