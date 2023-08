Kanada profisportlane taotleb Venemaa kodakondsust. „Soovin olla osa sellest imelisest riigist“

2020.-2022. aastani Pittsburgh Penguinsi farmklubis Wilkes-Barre/Scranton Penguins mänginud mees on klubilt saanud infot, et protsess liigub kiires tempos edasi.

Eelmisel nädalal tuli teade Moskva Dinamos mängiva USA jäähokimängija Brennan Menelli kodakondsustaotluse läbimisest. Venemaa kodakondsust on taotlenud ka Peterburi SKA-d esindav Brendan Leipsic, kes on kanadalane nagu Lee.

26-aastane Lee on kindlal arvamusel, et meedia kajastab Venemaal toimuvat liiga karmilt. „Mis siin halba on? Millised probleemid siin riigis on? Venelased on väga külalislahked inimesed. Siin on palju suuri ja ilusaid linnu. Enamik probleeme mõeldakse välja või paisutatakse liialt suureks,“ avaldas ta arvamust.