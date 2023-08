Lauri Malsroos tuli kahe päevaga Eesti meistriks kolmel distantsil

Naiste 10,7-kilomeetrisel rajal pani oma paremuse maksma Daisy Kudre-Schnyder (OK Peko), võites ajaga 52.17 ja edestades hõbedale tulnud Eleri Hirve (OK Võru) minuti ja 59 sekundiga. Henna Saarinen (Koovee, Soome) sai kirja kolmanda aja (+2.39) ning Eesti meistrivõistluste pronksi teenis Mari Linnus (OK Peko, +3.41). Juunioridest tulid Eesti meistriteks Liis-Marii Kaso (Rakvere OK) ja Renno Merenäkk (Tartu Katoliku SK).