Susannah Kaul ujus MM-il esikümnesse

2024. aasta Pariisi paraolümpiamängude B-normi (29,41) täitis Kaul juba tänavu kevadel, A-normatiiviks on 28,88.

„Jäin enda ujumisega rahule, kõik tuli välja nii nagu harjutatud oli. Korralduse mõttes sujus kõik kenasti ja kiirelt ning bassein on väga hea. Ujujate tase kasvab iga aastaga ja see on ainult positiivne. Maailm liigub natukene suuremate sammudega kui mina jõuan järele vudida,“ ütles Kaul võistluse järel Eesti Paralümpiakomitee pressiteenistuse vahendusel.