VIDEO JA FOTOD | Jaan Roose püstitas Kataris maailma pikimal LED-slackline´il kõndimise rekordi

Kolmekordne slackline'i maailmameister alistas esimesel katsel „Sparkline“-nimelise ülemineku, läbides nii vahemaa tornide Raffles ja Fairmont Doha vahel Lusaili linnas Kataris.

Üle 150 meetri pikkune Sparkline pole mitte ainult pikim slackline üleminek ühel hoonel, vaid ka Jaan Roose kõrgeim linnakäik, mille läbis ta vaid 2,5 cm laiusel slackline'il enam kui 185 meetri kõrgusel.

„Kui ma esimest korda ikoonilisi torne nägin, teadsin, et see on hoone, millel pean kõndima. Kõik, mis on saavutamist väärt, toob kaasa oma õiglase osa väljakutseid ja ma olen uhke, et sain selle lõpule viia. Kõnnitud meetri kohta oli see liin minu kõigi aegade karmim. Sportlasena tahan alati end ületada ja koefitsiente trotsida. Selle projektiga lisasid kuuma- ja tuuleolud teistsuguse elemendi, millele pidin slackline’il olles spontaanselt reageerima ja hakkama saama. Soojad LED-tuled ja nendega kaasnev lisaraskus muutsid ka seda, kuidas liin minu ja mu kehakaaluga kohanes. See on nagu rulatamine suurel raskel puutüvel, mitte kergel laual,“ kommenteeris Roose uut maailmarekordit.

„Ikoonilised tornid on uskumatu koht selle vägiteo lõpuleviimiseks ja jäävad märkima minu esimest korda Kataris ühe väga erilise külastusena,“ lisas Roose.

Raffles Doha ja Fairmont Doha on kaks luksushotelli, mis seisavad vastamisi kaunilt imposantsetes konstruktsioonides, mis on kujundatud nagu mõõgad. Tornid on ühed uusimad, mis on lisatud Lusaili laienevasse arhitektuuriliste imede nimekirja ja need loovad Araabia mere taustal selge silueti. Maailma kõrgeima lühtriga Fairmont Doha on disaini meistriklass, samas kui ainult sviitidele mõeldud Raffles Doha esitleb võluvat sissepääsu, personaalset ülemteenri teenust ja maailmakuulsa peakoka Enrico Crippa peeneid roogi.