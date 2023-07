Üleminekud koduses jalgpallis: Flora andis ründajad laenule, Gambia mängija naaseb Paide Linnameeskonda

„Aleksandr Šapovalovi sammud täiskasvanute tippjalgpalli ei ole olnud nii selged, nagu tema tase noorteklassis võis näidata. Me teadsime seda tema toomisel klubisse. Eesmärk oli tuua mängija professionaalsesse keskkonda, mis aitab teda tervikuna vormida,“ kommenteeris FC Flora spordidirektor Norbert Hurt Flora kodulehel. „Aleksandr on arenenud samm-sammult edasi. Kätte on jõudnud aeg, kus edasist arengut silmas pidades on mõistlik minna keskkonda, kus on suuremad võimalused saada Premium Liigas mängida. Me usume, et JK Tallinna Kalev on selleks väga hea keskkond, kus on võimalik ennast realiseerida ja aidata klubil oma eesmärke saavutada.“