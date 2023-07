Üleminekud koduses jalgpallis: Flora andis ründaja laenule, Gambia mängija naaseb Paide Linnameeskonda

FC Flora andis teada, et nende 20-aastane ründaja Aleksandr Šapovalov liitus kuni käimasoleva hooaja lõpuni kestva laenulepingu alusel JK Tallinna Kaleviga.

Tänavusel hooajal osales Šapovalov FC Flora särgis Premium Liigas 13 kohtumises ja lõi kaks väravat. Lisaks lõi ta Esiliigas FC Flora U21 koosseisus kaheksa mänguga kokku 11 väravat.

„Aleksandr Šapovalovi sammud täiskasvanute tippjalgpalli ei ole olnud nii selged, nagu tema tase noorteklassis võis näidata. Me teadsime seda tema toomisel klubisse. Eesmärk oli tuua mängija professionaalsesse keskkonda, mis aitab teda tervikuna vormida,“ kommenteeris FC Flora spordidirektor Norbert Hurt Flora kodulehel. „Aleksandr on arenenud samm-sammult edasi. Kätte on jõudnud aeg, kus edasist arengut silmas pidades on mõistlik minna keskkonda, kus on suuremad võimalused saada Premium Liigas mängida. Me usume, et JK Tallinna Kalev on selleks väga hea keskkond, kus on võimalik ennast realiseerida ja aidata klubil oma eesmärke saavutada.“

„Aleksandr on heas mõttes noor kogemustega mängija, kes toob meie ründeliini teravust juurde,“ sõnas JK Tallinna Kalevi spordidirektor Joel Lindpere. „Minu jaoks on ta mängija, kes sobivas keskkonnas suudab teha suurepäraseid esitusi ning Kalevis on võimalus tal nautida seda aega ja võimalusel teha siis samm Eestist edasi. Tema kiirus ja ründajalik otsustavus on vajalik, mida me temalt ootame ning vajame meeskonnana hetkel selles hooaja faasis.“

Bubacarr Tambedou naaseb Linnameeskonda

Möödunud hooaja teises pooles Moldova kõrgliiga klubi Tiraspoli Sheriffiga liitunud ning seejärel Moldova karikavõitjaks ja meistriks tulnud Bubacarr Tambedou laenuleping Sheriffiga lõpetati osapoolte kokkuleppel ning 21-aastane Gambia ründaja naaseb Paide Linnameeskonda.