Eesti noor jalgrattur võidutses Prantsusmaal

„Võistlus käis kogu aeg üles-alla, kuid sõidu keskel oli kolm pikemat tõusu ning oli ette aimata, et seal sõidetakse eest ära,“ rääkis Aduson võidusõidu järel. „Viimasel nelja kilomeetri pikkusel tõusul kannatasin koos esimestega ära ja peale seda sai 30 kilomeetrit siledamalt lõpuni. Esimeses grupis oli umbes 15 ratturit. Viimasel linnaringil ründas üks neist ja läksin temaga kaasa. Algul jäin natuke kahtlema, et kas ikka tasub minna, aga siis kuulsin, kuidas Martti [Lenzius] ütles mulle, et mine ja läksingi. Lõpufinišiga õnnestus talle ära teha.“