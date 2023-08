TÄISPIKKUSES | Pärnumaal algasid discgolfi Eesti meistrivõistlused, fookuses olid meeste soosikud

Meeste avatud divisjoni eesotsas on esimest aastat täiskasvanutes mängiv Mikk Mõts tulemusega -11. Peale ringi tõdes ta, et tulemus oli üle ootuste hea. Kolme löögiga ehk tulemusega -8 jäävad temast maha neli mängijat, kelle seas võistluse üks soosikuid Mauri Villmann, eelmisel aastal juunioride klassist väljunud Markus Saarepuu, samuti Erki Alliksoo ja Martin Loim.

Valitsev meister Rasmus Metsamaa on esimese päeva järel jagamas 12. kohta tulemusega -5. Ehkki eelmisel aastal saavutas ta juba avapäeval konkurentide ees edu, ei pea ta tänast ringi ebaõnnestunuks. „See aasta oli veidi keerulisem [esimene ring]. Siis peab hakkama tagant tööd tegema. Samas eelmine aasta, kui ikka olid seal ees, siis tegelt on seal päris raske olla. Siis sa oledki n-ö jälitatav,“ rääkis ta vahetult peale ringi antud intervjuus.

Samale tulemusele mänginud Albert Tamm ütles samuti, et esimene päev ei määra veel midagi. „Ei tohi end positsioonist välja mängida. Esimese ringiga võistlust ei võideta, aga võib kaotada. Kuskile sinna keskele jääda on minu arust täitsa okei, asju juhtub nelja ringiga,“ selgitas Tamm taktikat.

Naistes jagavad par’iga esikohta Kaidi Allsalu ja Birgit Vider. Kui Allsalu on aastaid pildis olnud ja sel hooajal ka Euroopast võite koju toonud, siis Vider on uus tulija. Meistrivõistlused on hea proovikivi, kus lisaks oskustele õppida tundma enda pingetaluvust ja taktikalist mõtlemist. Kolmandal kohal on ühe viske rohkem teinud naised – tugevalt eestkäemängu eelistav Maria Liivamägi ning tänavu suure võidu, Estonian Openi kulla teeninud Teele Toomsalu.