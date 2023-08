OTSE DELFI TV-s JA FOTOD | Pärnumaal algavad discgolfi Eesti meistrivõistlused: täna fookuses meeste soosikud

Kui muude kohustustega seotud Eesti parim profigolfar Tattar ja vigastuse tõttu eemale jääv Simar Villmann välja arvata, lööb Eesti meistrivõistlustel kaasa pea kogu kohalik paremik. Naistest on stardis näiteks Eesti koondislased Anneli Tõugjas-Männiste, Kaidi Allsalu, Keiti Tätte.

Täna kell 15 algavas ülekandes keskenduvad kaamerad meeste võistluse ühe soosikute grupi käekäigule: kell 15:40 startivas grupis on koos Eesti koondislased Rasmus Metsamaa, Mauri Villmann, Silver Lätt ja Albert Tamm.

Rasmus Metsamaa näol on tegemist valitseva Eesti meistriga. Eelmisel aasta võitis ta lisaks veel Eesti talvised meistrivõistlused, sai tiimide MM-il kaela kuldmedali ning võitis koos Mauri Villmanniga paarismeistrivõistlused. Tänu neile tulemustele avanes talle uks USA-s, kus ta sel aastal tuuritama hakkas. Paraku hakkas Metsamaad aasta alguses kimbutama põlvevigastus, kuid taskuhäälingu „Tiiaeg“ viimases saates rääkis ta, et on mõnevõrra tehnikat kohandanud ja saab kõigele vaatamata siiski mängida. Metsamaad saab võistlemas näha ka Tallinna Lauluväljakul toimuval EM-il.