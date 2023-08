Väliseestlased aitab sinimustvalge lipu alla võistlema tihti pime juhus

Korvpallurid Peter Carey ja Iason Binis, jalgpallurid Michael Schjönning-Larsen ja Soufian Gouram, kergejõustiklased Jake Patrick Bagge ja Adam Kelly, hokimängijad Marcus Appelberg ja Michael Mahkwa Auksi ning mäesuusataja Warren Cummings Smith on ühed näited viimasel kümnel aastal Eesti lipu alla kolinud piiri taga sündinud sportlastest. Kuidas nad maarjamaale jõuavad?

Jalgpalliliidu noortekoondiste administraatori Even Laanemaa sõnul on viimase nelja aasta jooksul nendega ühendust võtnud kaheksa võõrsil kasvanud mängijat, kellest seitsme siinsete juurte kohta varem infot polnud. Kõik kaheksa on jõudnud ka laagritesse ja erinevate vanusegruppide koondistesse. Näiteks viimastes U19 satsi matšides uhasid keskväljal kõrvuti Rootsis üles kasvanud Oliver Nikola Cekredzi ja Oskar Hõim ning Saksamaal vutihariduse saanud Soufian Gouram.