VIDEO | UFC võitleja tõmbas võidu järel püksid maha. „Tahtsin hobuses**a õhku visata!“

Lewis alustas võitlust tormiliselt ning juba 33 sekundi pärast kuulutas kohtunik ameeriklase võitjaks. Nokaudiga teenitud võit oli Lewise jaoks ajalooline. Ta on nüüd UFC karjääri jooksul teeninud 14 nokautvõitu, mis on kõigi aegade parim näitaja. Matt Brown on 13 nokaudiga selles arvestuses teine.