NBA lubab korvpalluritel edaspidi kanepit tarvitada. Kevin Durant: kõik teevad seda

Kahekordne NBA meister Kevin Durant on olnud üks häälekamaid sportlasi, kes võidelnud kanepi tarvitamise õiguse eest. „See on NBA. Kui aus olla, siis kõik tarvitavad seda,“ vahendas BBC Duranti hiljutist sõnavõttu Los Angeleses toimunud spordi- ja ärikonverentsil. „Praeguseks hetkeks on see juba sama, mis vein.“