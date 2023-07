Thierry Neuville: Soomes läheb poodiumi eest heitlemine raskeks, aga oleme pärast Rally Estoniat enesekindlad

„Poodiumikoht Soomes on MM-tiitli heitlust silmas pidades väga oluline, aga see saab olema raske,“ rääkis Neuville Hyundai pressiteenistuse vahendusel. „Soomet on alati keeruline ennustada. Rajaga tutvumise ajal ei tea kunagi täpselt, missugune kiirus teatud kohtades ralliautoga on, kuid minu viimaste aastate kogemus tuleb siin kasuks.“