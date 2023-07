FOTOD | Urmas Sõõrumaa breiktantsust: noored saavad seal oma mässumeelsuse välja elada

Kui päeva teisel poolel peeti lahinguid püstistes tänavatantsudes, siis tähelepanu pälvis koha peal veel võistlustantsijate etteaste, kes esmakordselt tänavatantsu battle'i formaadis ennast proovile panid.

Teine karikaetapp peeti laupäeval koostöös Camp of Hip-Hop elustiililaagriga, mis tõi nädala jooksul Eestisse tipptegijad tänavatantsumaailmast. Võistlusel tulid breiktantsu kategooriates sel korral võitjateks naaberriikide esindajad.

Kuigi eestlastele võite ei läinud, sai Eesti Olümpiakomitee president Urmas Sõõrumaa positiivse üllatuse osaliseks. „Ma ei oleks uskunud, et tänavatantsud nii paljusid noori puudutavad. Tundub, et siin saavad nad oma mässumeelsuse välja elada ilma kellegi konservatiivseid reegleid pimesi jälgimata,“ ütles ta.

Eesti meistrivõistlustel varem žüriis istunud B-Boy Renegade kinnitas, et tantsijate tase siiski tõuseb iga etapiga. „Olen ka varem Eestis kohtunik olnud ning tuleb tõdeda, et tase on kõvasti parem, kui viimati nägin. Kõige rohkem meeldib näha noorimate tantsijate arengut, kelles peitub selle spordiala tulevik,“ selgitas Inglismaalt pärit B-Boy Renegade.

Esmakordselt Eestit külastanud B-Boy Spin ütles, et teda üllatas kõige rohkem laste kategoorias võidu teeninud Läti tüdruk B-Girl Haribo. „Mulle meeldibki erinevate riikide külastamise juures see, et ma näen selliseid talente. Tema oli minu hinnangul selle päeva nael,“ rääkis kohtunik. Kolmas žüriiliige B-Girl Solid tõi välja aga sooja tunde, mida Eesti võistlus temas tekitas.

„Ma tulin kohale juba mõned päevad enne võistlust, kui siin toimus Camp of Hip-Hop elustiililaager. Ja minu jaoks need päevad näitasid, kui soe ja ühtehoidev on üks tänavatantsu kommuun. Mitte igal pool ei ole võistlus nii hästi korraldatud ja tantsijad ei tule küsima tagasisidet, siin aga küll,“ rääkis ta.