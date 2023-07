FOTO | Tagasituleku teinud Venemaa ralliäss võõpas auto Ukraina lipuvärvidesse

Lukjanuk startis viimati 2021. aasta novembris toimunud Kanaari saarte EM-rallil. Kui Venemaa väed tungisid Ukraina pinnale, pani piloot karjääri pausile. „Meil on sõpru ja sugulasi nii ühel kui ka teisel pool piire. Me tahame rahu. Minu tiim on selle sõnumiga sõitnud juba 2015. aastast saadik,“ kirjutas kahekordne Euroopa meister Lukjanuk toona sotsiaalmeedias. „Loodame ja usume kiiresse rahulikku lahendusse. Nii kaua, kuni inimesed surevad, meie rallidel ei osale.“

„Väga keeruline on kirjeldada meie olukorda ja tundeid. Mitte keegi, keda ma tean, ei toeta seda s***a. See on kohutav,“ lisas 2015. aastal Rally Estonia võitnud Lukjanuk DirtFishile, et nemad sõda ei toeta. „Me ei saa tegeleda meelelahutusega ajal, mil inimesed surevad.“