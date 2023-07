Eesti vasaraheitja paneb hooajale punkti: ärevus mõjutab mu tervist

Nüüd andis eestlanna sotisaalmeedias teada, et kuulutab hooaja vaimsele tervisele mõeldes lõppenuks. „Ma ei hakka oma tulemusi Instagrami pärast ülistama - ma sakin. Raske treenimine ja endast kõik andmine on minu vaimsele tervisele mõju avaldanud,“ kirjutas ta.

„Ärevusega tegelemine on muutunud igapäevaseks ja see mõjutab ka minu üldist tervist. Seda kõike silmas pidades teen järgmisel nädalavahetusel hooaja viimase võistluse oma kodumaa eest ja siis võtan esimest korda 16 aasta jooksul väikese puhkuse, et vaimselt ja füüsiliselt taastuda,“ jätkas ta.