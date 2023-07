Kaheksa medalit võitnud Team Estonia noortekoondis edestas olümpiafestivalil tugevaid spordiriike

Eesti delegatsioonijuht Merle Kaljurand ütles, et Team Estonia noortekoondis esines üle ootuste hästi. „Me keegi ei julgenud loota nii mitut medalit. Rõõm on tõdeda, et meil on selline järelkasv. Eriti kergejõustikus,“ ütles Kaljurand.

Kergejõustiklaste võistkonna juht Heiko Väät sõnas, et sportlaste eneseületused olid ideaalselt ajastatud. „Õigel ajal õiges kohas teha isiklik rekord ja tulla tagasi medaliga – see on lihtsalt võimas! Suured tänud meie treeneritele, taustajõududele, lapsevanematele, vanavanematele, kes on meie lapsi innustanud ja toetanud. Väga äge, et on selline võistlus, kus noored saavad nuusutada olümpiahõngu. Nende jaoks on see suur samm täiskasvanute olümpia poole,“ ütles Väät.



Järgmine suvine olümpiafestival peetakse 2025. aasta suvel Makedoonias Skopjes.