Pettumus ja pisarad: Uus-Meremaa koondis langes kodusel MM-il konkurentsist

„Ma ei saaks mängijatelt enamat paluda. Praegu oleme kõik pisarates, kuid peaksime olema uhked,“ rääkis Uus-Meremaa koondislane Ali Riley. „Võitlesime väga kõvasti. See on kohtutav pettumus.“

„Ma arvan, et oleme riiki inspireerinud. Loodan, et väikesed tüdrukud Uus-Meremaal ja terves maailmas hakkavad nüüd sporti tegema. Kõike on võimalik saavutada, kui sa endasse usud. Staadionil viibinud rahvas näitas, et meist hoolitakse. Nad kõik olid meie taga,“ lisas ta.