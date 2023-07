Poodiumile sõitnud Gasly mälestas hukkunud parimat sõpra. „Ma ei unusta seda hetke kunagi“

Eilses sprindisõidus saavutas Alpine´i piloot Gasly kolmanda koha. Nagu ka eelmistel aastatel, avaldas ta ka eile hukkunud sõbrale austust. „Mul on selle üle väga hea meel nii meeskonna kui ka Anthoine'i pärast. See tundub mulle koduvõistlusena, kuna Prantsusmaa GP-d pole enam kalendris. See on tore, et sain rasketes tingimustes sellega hakkama,“ rääkis Gasly.