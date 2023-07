Mehhikosse kolinud Vene iluuisutaja elab tänaval

Jelena Gouliakova kuulus Nagano olümpiamängude eel Venemaa iluuisukoondisesse, kuid viimasel hetkel otsustati, et tema suurvõistlusele ei sõida. Gouliakova saabus Mehhikosse koos abikaasa Nikolai Svetoviga. Nad alustasid riigis spordiala promomist ning õpetasid üliõpilasi ja kohalikke spordiklubisid. 2005. aastal sai paar riigi talispordiliidult ametliku loa alustada sportlaste treenimist.

Gouliakova ja Svetovi elu lagunes, kui venelannal hakkasid ilmnema vaimse tervise häired. See kõik viis lahutuseni. 2013. aastal vangistati venelanna avalikkusele teadmata põhjusel. Ta vabastati mõne kuu pärast.

Nüüd on asjad läinud veelgi enam allamäge. Erinevate meediaväljaannete teatel on ta kodutu, kannab määrdunud riideid ja tassib riidekotte. Tema seisund on tekitanud paljudes kohalikes kaastunnet. Väidetavalt pole endine sportlane võimeline isegi inimestega suhtlema.