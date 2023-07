Hispaania suurtuuriks valmistuv Rein Taaramäe pälvis Tšehhis kolmanda koha

„Etapp oli raske – viimase 60 kilomeetri sees oli kolm esimese kategooria tõusu. Eelviimase peal sõitis norrakas üksi ees ja ma jäin liidri Lipowitziga kahekesi. Püüdsime Staune-Mittet täie lauluga. Peaaegu saimegi ta kätte, aga veidi jäi puudu. Noolisin võitu, sest kokkuvõte läks eile metsa,“ rääkis Taaramäe. „Kui oleks norraka viimasel tõusul kätte saanud, siis oleks võinud variant tekkida. Aga TOP3 koht peale eilset rasket päeva, kus ma olin lihtsalt lukus ja jalad ringi ei käinud, on väga hea. Tegelikult on konditsioon hea ja jäin peale eilset tagasilööki rahulikuks, sest möödunud nädalal oli mul väike vigastus, mis ei lasknud viis päeva rattaga treenida. See jättis oma jälje. Lisaks on siht Vueltal ja selleks velotuuriks spetsiaalselt ei valmistunud. Aasta viimast suurtuuri silmas pidades tegin tänavu oma ettevalmistuse veidi teisiti.“