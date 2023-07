Eesti sai U18 EM-i esimeses kohamängus suure kaotuse: vastas oli Euroopa üks parimaid pikki, jäime temaga hätta

„Atmosfäär. See võtab mängu kokku. Portugali vastu Portugali kodupubliku ees. Mängulise poole pealt teadsime, et vastastel on üks Euroopa selle vanuseklassi parimaid pikki ning seda ta ka enda mänguga näitas. Temaga jäime hätta, Simm-Marten oli puudu ka,“ lausus Killing.

„Mängu alguses me teadsime, et vastastel on kaare tagant üks viskaja, aga lasime tal paar kolmest sisse visata ning see mäng läkski neil duhhi pealt paremaks. Samas kolmandal veerandil tulime korra ka mängu tagasi ja võitlesime lõpuni,“ lisas ta.