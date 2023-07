Eesti kõrgushüppaja tõi koondisele kaheksanda medali. „Sellist stsenaariumit ei osanud keegi unes ka ette näha!“

Kust tuli kergejõustiklaste edu? „See on kosmos! Teiste riikide treenerid on tulnud küsima: „Eestlased, mida te teete?“ Seda stsenaariumit, mis välja kirjutati ja lahti rullus, ei osanud keegi unes ka ette näha. Selline medalitesadu, selline eneseületamiste võistlus! Siia tasub tagasi tulla,“ ütles Eesti kergejõustikukoondise juht Heiko Väät.